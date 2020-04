"Moskvada koronavirusın yayılması vüsət almağa başlayıb" - Mer

“Moskvada koronavirusla bağlı vəziyyət daha problemli olmağa başlayıb”.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər veir ki, Rusiya bürosunun xəbərinə görə, bunu Moskva meri Sergey Sobyanin bildirib.

"Moskvada koronavirusun yayılması bağlı vəziyyət təəssüflər olsun ki, vüsət almağa başlayıb. Ona görə də, koronavirusla mübarizədə ixtisaslaşmış stasionar xəstəxanalarla yanaşı, poliklinika şəbəkələri də mübarizəyə qoşulub. Moskvada 40-dan çox kompyuter tomoqrafiyalı klinika koronaviruslu xəstələrə diaqnostika və ambulator yardım göstərməyə başlayıb",-deyə S. Sobyanin vurğulayıb.

Qeyd edək ki, son sutka ərzində Rusiya paytaxtında 1124 koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb. İndiyə COVİD-19-a kimi yoluxanların sayı isə 7822 nəfər təşkil edir.

