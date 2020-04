Qubada karantini pozan şəxslər peşman olduqlarını etiraf etdilər - VİDEO

Qubada karantin rejimini pozan şəxslər peşman olduqlarını səmimi etiraf ediblər.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Quba regional qrupundan verilən məlumata görə, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah tərəfindən qəbul edilən xüsusi karantin rejim qaydalarının təmin olunması istiqamətində Quba Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tədbirləri davam etdirir.

Şöbə əməkdaşları tərəfindən inzibati ərazilərində xidmət aparan zaman qaydalara riayət etməyərək, xüsusi icazə olmadan səbəbsiz yerə evdən çölə çıxan, eləcə də lüzumsuz yerə nəqliyyat vasitəsi idarə edən şəxslər aşkarlanaraq barələrində qanuna müvafiq qaydada tədbirlər görülüb. Həmin şəxslər karantin rejimini pozduqlarına görə səmimi peşman olduqlarını bildiriblər.

