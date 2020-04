Türkiyənin İstanbul şəhərində koronavirus infeksiyasından sağalanlar həkimlərin alqış sədaları altında evlərinə yola salınır.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki pandemiyaya yoluxduğu üçün müalicə alanlar arasında sağalanların sayı hər keçən gün artır.

"Anadolu" agentliyinin əməkdaşları xəstələri müalicə aldıqları otaqlarında çəkib. Xəstəxanadan evlərinə yola salınanların hüzn və sevinci birlikdə yaşadığı müşahidə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.