Azərbaycanda kəndlilər arasında kütləvi davanın görüntüləri yayıldı - Rəsmi açıqlama / VİDEO

Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda kəndlilər arasında baş verən kütləvi davanın videgörüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, hadisə bir müddət öncə Göygöl rayonunun Qızılca kəndində baş verib. Hətta olayla bağlı bir neçə nəfər də məsuliyyətə cəlb edilib.

“Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılıb. İctimai qaydaları pozan şəxslərlə bağlı müvafiq tədbirlər görülüb”,-deyə nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib.

(bizimyol.info)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.