Tanınmış müğənni Təranə Qumralın qızı Qumral sosial şəbəkə hesabında video paylaşıb.

Metbuat.az verir ki, görüntülərdə Qumralın həyat yoldaşı və oğlu da yer alıb. Onların rəqs edən zaman çəkilmiş videosu qısa zamanda sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Tez-tez rəqsləri gündəmə gələn Qumral yenə də izləyicilərin tənqidinə tuş gəlib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

(big.az)

