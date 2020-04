Sabahdan Türkiyənin böyük şəhər statusu daşıyan 31 vilayətində küçəyə çıxmaq qadağası tətbiq ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadağa bu gecədən etibarən aprelin 12-nə qədər yəni 48 saat qüvvədə olacaq.

Qərar koronavirus pandemiyası səbəbiylə qəbul edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.