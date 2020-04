İtaliyada mafia üzvlərindən maraqlı addım: Əhaliyə yardım edirlər

Çində meydana gələn yeni növ koronavirusun ən çox yayıldığı ölkələrdən olan İtaliyada mafia başçıları maraqlı addımla diqqət çəkiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə virus səbəbindən bir çox insan işsizqalıb. Buna görə də, mafia üzvləri insanlara yardım etmək qərarına gəliblər və mənzillərə ərzaq yardımı göndəriblər. Ölkənin Katanzaro əyalərinin prokuroru Nikola Qratteri bu barədə deyib:

"Mafiya bosları şəhərləri özlərinin mülkü hesab edirlər. Lakin onlar ilk növbədə öz maraqlarına görə insanlara kömək edirlər. Bundan əlavə, pandemiya bitdikdən sonra onlar “borclarının qaytarılmasını” istəyə bilərlər. Məsələn, adamlardan seçkilərdə onların siyasətçilərinə səs verməyi tələb edə bilərlər".

Mənbə: The Guardian

