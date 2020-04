Koronavirusa görə nəhəng şirkət 16 min işçisini çıxarır

160 min işçisini olan dünyanın ən bəyük təyyarə istehsalçılarından "Boeing" kommersiya uçuşları departamentindən minlərlə işçini çıxaracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Wall Street Journal"dayer alan xəbərə görə, ABŞ şirkəti işçilərinin 10%-ni işdən çıxarmağı planlaşdırır. Bu da rəqəm olaraq 16 min insanın işdən çıxarılması deməkdir.

Qeyd edək ki, Çində meydana gələn yeni növ koronavirus səbəbindən dünyada uçuş sektoru dayanma nöqtəsinə gəlib. Şirkətlət iqtisadi itkilər yerinə çıxarlarını azaltmağa çalışırlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.