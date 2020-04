"Liverpul"un keçmiş futbolçusu və baş məşqçisi Kenni Dalqilş yeni növ koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Liverpul" klubundan məlumat verilib. Virus səbəbindən xəstəxanaya aparılan 69 yaşlı əfsanə oyunçunun koronvirus testinin pozitiv çıxdığı bildirilib. Şotland məşqçinin koronavirusa dair heç bir simptomunun olmadığı qeyd edilib.

Mənbə: Sondakika.com

