Məşhur yazıçı koronavirusa görə əsərini dəyişdirməli olub

Dünyada 1 milyon 500 mindən çox insana təsir göstərən koronavirus səbəbindən yaşananla məşhur yazıçı Stiven Kinqin əsərinə də təsir edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 72 yaşlı Stiven Kiqn kitabında 2020-ci ildə baş verən hadisələri dəyiştirmək məcburiyyətində qaldığını açıqlayıb. "NPR"ə müsahibə verən yazıçı bununla bağlı qeyd edib:

"Əsəri yazdıqdan sonra koronavirus ortaya çıxdı. Dərhal əsərin əvvəlində yazdıqlarımı incələdim və gördüm ki, obrazlarımdan ikisi gəmi ilə səyahətə çıxır. Heç kimin 2020-ci ildə gəmi ilə səyahətə çıxmayacağının fərqinə vardım. Ona görə də, hadisənin hekayəsinin 2019-cu ilədəyişdirdim".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.