ABŞ bu terrorçu haqda məlumat gətirənə 10 milyon verəcək

ABŞ "Hizbullah"ın maliyyə işlərinə rəhbərlik edən Məhəmməd Kavtarani haqqında məlumat verən şəxsə 10 milyon dollar mükafat verəcək.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə ABŞ Xarici İşlər Nazirliyi yazılı açıqlama yayıb. Açıqlamada qeyd edilib ki, Kavtaraninin yerinin tapılmasında və ya maliyyə işlərinin çöktürülməsində yardım edəcək məlumatları verən şəxs mükafatlandırılacaq.

Qeyd edək ki, Məhəmməd Kavtarani 2013-cü ildən bu yana ABŞ Xarici İşlər Nazirliyinin terrorçular siyahısında yer alır.

Mənbə: HaberGlobal

