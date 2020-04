İspaniyada “Betmen” peyda oldu: Karantini pozanlara qarşı ...- VİDEO

İspaniyanın Monterrey şəhərində meksikalı "Betmen” koronavirusun yayılması ilə mübarizəyə başlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, ''Betmeni'' təqlid edən meksikalı Candelario Maldonado, Monterrey şəhərini gəzərək insanlardan koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün evlərini tərk etməmələrini istəyib.



O ''Betmobile' kimi görünən bir avtomobilinin sükanında, insanlara səslənərək "Hey, sən, evdə qal. Mümkün qədər küçəyə az çıxmağa çalış" mesajını verib. Moldonado insanlara sağlamlıq qaydalarına riayət etməyin zəruriliyini xəbərdar edib.

Qeyd edək ki, son 24 saat ərzində Meksikada koronavirusdan 20 ölüm hadisəsi , 260 yoluxma faktı qeydə alınıb

