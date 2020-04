AQTA heyvan kəsimi məntəqələri ilə bağlı vətəndaşlara müraciət etdi

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) vətəndaşları qanunsuz fəaliyyət göstərən, eyni zamanda qida təhlükəsizliyi tələblərini kobud şəkildə pozan heyvan kəsimi məntəqələrinin xidmətindən istifadə etməməyə, bu istiqamətdə ictimai nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsi üçün prosesdə aktiv iştiraka, eyni zamanda bu sahədə müşahidə etdiyi qanunsuz fəaliyətlərlə bağlı AQTA-nın 1003-Çağrı Mərkəzinə məlumat verməyə çağırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, AQTA-dan verilən məlumata görə, Agentlik heyvan kəsimi və satışı ilə məşğul olan şəxsləri kəsimi mərkəzləşdirilmiş heyvan kəsimi sexlərində həyata keçirməyə, öz fəaliyyətlərini qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qurmağa çağırıb.

Qeyd edək ki, artıq respublikamızın regionları ilə yanaşı, Bakı şəhərində də müasir heyvan kəsimi məntəqələrinin sayı artmaqdadır.

Bakı şəhəri üzrə stasionar kəsim məntəqələrinin ünvanları aşağıdakı kimidir:

Nizami rayonu, H.Əliyev prospekti 92

Nərimanov rayonu, Ə.Əliyev küçəsi 26

Sabunçu rayonu, Sabunçu ŞTQ, Aydınbəyov küçəsi, ev 2, mənzil 33

Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Ordubadi küçəsi 1A

Səbail rayonu, Bayıl qəsəbəsi, G.Əliyev küçəsi, ev 20

Binəqədi rayonu, Şamaxı şosesi 16

Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, R.Qəmbərov küçəsi, ev 10, mənzil 56

Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi, Albalılıq massivi, H.Saqib küçəsi, ev 27

Nizami rayonu, Ş.Kamilov küçəsi 1

Nəsimi rayonu, A.Mustafayev küçəsi 23/24

Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi

Nərimanov rayonu, Ə.Əliyev və Y.Çəmənzadə küçələrinin kəsişməsi

Nizami rayonu, Çobanzadə küçəsi 63, 2403-cü məhəllə

Binəqədi rayonu, C. Xəndan küçəsi 52C,

Dərnəgül qəsəbəsi, Ş.Məmmədova və H.Hüseynov küçələrinin kəsişməsi

Xəzər rayonu, Binə ŞTQ, R.Əşrəfov ev 20

Sabuncu rayonu, Zabrat ŞTQ, Babək küçəsi 110H

Xətai rayonu, H.Aslanov qəsəbəsi, ev 6

AQTA bir daha vətəndaşları və heyvan kəsimi, eyni zamanda ət və ət məhsulları satışı sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarları qida təhlükəsizliyi tələblərinə cavab verən kəsim məntəqələrinin xidmətlərindən istifadə etməyə

