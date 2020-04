Sumqayıtda bədbəxt hadisə ölümlə nəticələnib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin 10-cu mikrorayonunda qeydə alınıb.

1977-ci il təvəllüdlü Şükürov Ədalət Yavər oğlu yaşadığı mənzildə yıxılaraq baş nahiyəsindən ağır zədə alıb. O, xəstəxanaya aparılıb və həkimlərin səylərinə baxmayaraq, 43 yaşlı kişini xilas etmək mümkün olmayıb.

Mərhumun meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

