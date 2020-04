İranın 16 əyalətində yağan qar və leysan yağışları daşqınlara səbəb oldu

Son 1 gün ərzində İranın 16 əyalətində daşqınlar baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat yayan İranın Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Xilasetmə Təşkilatının sədri Murtuza Səlimi sel fəlakəti yaşanan əyalətlərin İsfahan, Əlbürz, Tehran, Cənubi və Şimali Xorasan, Semnan, Fars, Qum, Qəzvin, Kirman, Kirmanşah, Gülüstan, Gilan, Loristan və Yəzd olduğunu deyib.

Onun sözlərinə görə bu müddət ərzində 29 şəhər və 1 dağ yolunda 1052 nəfər sel sularından xilas edilib.

Qeyd etmək lazımdır ki, son günlər ərzində İranın müxtəlif bölgələrində yağan güclü qar və yağış mövsümi daşqınlara səbəb olub.

İranın Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosu isə gələcək günlərdə də yağıntıların davam edəcəyi barədə məlumat yayaraq, insanları lazım olan bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməyə çağırıb.

