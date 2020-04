Kamil Zeynallı onu təhqir edənlərə belə cavab verdi

"Mənə deyirlər ki, özünü kameraya çəkib reklam edirsən. Eybi yox, siz də gəlin özünüzü mənim kimi reklam edin".

“Yeni Sabah” xəbər verir ki, bu sözləri idmançı Kamil Zeynallı onu tənqid edənlər haqqında deyib. "Həyatda elə yaxşılıqlar var ki, onu mütləq göstərmək lazımdır ki, başqaları da görüb həvəsə gəlsin",- deyə o, bildirib.

Qeyd edək ki, idmançı bir neçə gündür ki, ehtiyacı olan insanlara maddi yardım edir. Bunu sosial şəbəkədə paylaşan Zeynallını bir çoxları bu hərəkətinə görə, özünü reklam etməkdə ittiham ediblər.

(olke.az)

