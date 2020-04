Anak-Krakatau vulkanı yenidən püskürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İndoneziyada yerləşən bu vulkanın külü 15 kilometr yüksəkliyə çatıb.

Qeyd edək ki, Anak-Krakatau vulkanı Yava və Sumatra adaları arasındakı Zond boğazında yerləşir.

Mənbə: REUTERS

