Koronavirusa görə zərər çəkən sahibkarlarla bağlı QƏRAR - RƏSMİ / VİDEO

“Bank hesablarına sərəncam qoyulmuş sahibkarlara dövlət kömək edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Real” TV-yə müsahibəsində İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi Siyasət Şöbəsinin müdir əvəzi Elvin Camalov deyib.

Elvin Camalovun sözlərinə görə bəzi sahibkarlar məcburi dövlət ödənişləri, vergi və sosial sığorta ödənişlərini ödəmədikləri üçün bank hesablarına sanksiyalar qoyulub:

“Bu gün həmin sahibkar maliyyə dəstəyindən rahat istifadə edə bilsin deyə, banklara göstəriş veriləcək ki, sanksiyalar götürülsün. Bu vəsait orada bloklanmış şəkildə qalmasın”.



O, 20 fəaliyyət növü üzrə pandemiyanın təsir dairəsindən zərər çəkmiş sektorlarla bağlı məsələdən də danışaraq bildirib ki, bu fəaliyyət növünə sənaye sektoru üzrə istehsal da aiddir:

“Ərzaq, dərman vasitələri, tütün və spirtli içkilərin istehsalı istisna olunur. Çünki pandemiyanın təsir dairəsində onlara tələbat elə də aşağı düşmür.

Ticarət və ictimai iaşə xidmətlər sektorudur. Bura tur-operatorlarımız, mehmanxana və hotel tipli yerləşdirilmə vasitələrimiz, hazırlıq kursları, uşaq hazırlıq mərkəzləri, eyni zamanda, sərnişindaşıma və taksi fəaliyyəti də daxildir”.

