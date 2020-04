Böyük Britaniyada 19 tibb işçisi koronavirusdan ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə naziri Mett Henkok açıqlama verib.



Qeyd edək ki, Böyük Britaniyada 9 min nəfər pendemiyanın qurbanı olub.



