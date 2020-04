Xalq artisti Mələkxanım Əyyubovanın sosial şəbəkələrdən uzaq olan qızı Hökümənin fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotonu ifaçının oğlu Nicat sosial media hesabında paylaşıb. İzləyicilər fotonu maraqla qarşılayıblar.

Qeyd edək ki, Mələkxanım Əyyubova polkovnik Xosrof Nəcəfovla evlidir. Cütlüyün dörd övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.