Misirin Dakahliya əyalətində yerli sakinlər koronavirusdan ölən həkimi dəfn etməyə icazə verməyiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şubra əl-Bəhv kəndinin sakinləri yolu bağlayaraq, pandemiyadan dünyasını dəyişən qadının dəfninə mane olublar. Onlar kənddə virusun yayılacağından qorxduqlarını deyiblər.



Təhlükəsizlik orqanlarının müdaxiləsindən sonra həkimin meyitini torpağa tapşırmaq mümkün olub.



Qeyd edək ki, Misirdə 1794 nəfər koronavirusa yoluxub, 135 sakin həyatını itirib.

