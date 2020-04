Fransızlar Koronavirusun dərmanını TAPDI: Xəstələrin 90 faizi 10 gündə sağalır

"Fransada yeni növ koronavirusun (COVİD-19) müalicəsində istifadə olunan "Xlorokin" dərmanı xəstələrin 91.7 faizini 10 gün ərzində sağaldıb".

Metbuat.az "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Aralıq dənizi İnfeksion Xəstəliklər İnstitutunun direktoru, professor Didier Raoult deyib.



Onun sözlərinə görə, virusa yoluxan 1061 nəfər "xlorokin"lə müalicə olunub. Onlardan 91.7 faizi 10 gün ərzində sağalıb. 74-95 yaşlı xəstələrdən cəmi 0.5 faizi vəfat edib.



Qeyd edək ki, ölkədə COVİD-19-un müalicəsində xlorokindən istifadəni tövsiyə edən həkim aprelin 9-da Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla görüşüb. Fransa Prezidentinin xlorokinlə müalicəyə icazə verməsindən sonra dərmanın ixracı qadağan olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.