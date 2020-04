Azərbaycanda koronavirusa görə karantində olanların sayı açıqlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan məlumat verilib.

Ölkəmizdə müxtəlif karantin zonalarına yerləşdirilən 2 840 nəfərin müayinəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.