Koronavirusa yoluxan azərbaycanlı danışdı: "İki gündən sonra..." - FOTO

Kanadada yaşayan azərbaycanlıların içərisində də koronavirusa yoluxanlar var. Onlardan biri də Toronto şəhərində yaşayan Elvin Əliyevdir.

E.Əliyev COVİD-19-dan sağala bilib. Metbuat.az onun media.az-a verdiyi müsahibəsindən xəstəliyi necə keçirməsi və müalicəsi barədə maraqlı məlumatları təqdim edir:

" Kanadada üç ildir ki, yaşayıram. Koronavirusa ABŞ-ın Nyu-York şəhərində ilk yoluxduğumu düşünürəm. Dəqiq diaqnozu testdən keçdikdən sonra bildim. Ancaq ilk simptomlar görünəndə şübhələr ortaya çıxmışdı. Məsələ burasındadır ki, dostum və mən Böyük Britaniyadan gələn başqa bir dostumuzla görüşmək üçün Nyu-Yorka getdik. Bu ya martın 12-si, ya da 13-ü olub. O dövrdə ABŞ ilə Kanada arasındakı sərhəd hələ açıq idi. ABŞ-da olduğumuz dördüncü gün özümüzü pis hiss etdik, ağızda quruluq və yüksək hərarət başladı.

Təbii ki, o zaman hər şeyi iqlimin kəskin dəyişməsi ilə əlaqələndirdiyimiz üçün virusa yoluxduğumuzu düşünə bilməzdik. Ancaq vəziyyətimiz pisləşdi, narahat olduq və Torontoya qayıtmaq qərarına gəldik.

Qayıdandan dərhal sonra Səhiyyə Departamentinə müraciət etdik, bu, bizim "təcili yardım"a bənzəyir. Bizi COVID-19 xəstələri ilə məşğul olan tibb mərkəzinə göndərdilər. Əvvəlcə virusun aşkarlanması üçün testə başlamadılar (o vaxtlar ölkədə çox sayda xəstə yox idi). Dedilər ki, bizdə çox yüksək temperatur, xroniki xəstəliklər yoxdur və xəstələnsək də, risk altında deyilik.

Eyni zamanda, həkimlər izah etdilər ki, vəziyyətimiz pisləşərsə və qızdırma artarsa, yenidən tibbi yardım istəmək lazımdır. İki gündən sonra temperaturumuz yüksəlməyə başladı, vəziyyət pisləşdi və həkimlər bizə COVID-19-u təsdiqləyən test etdilər.

Etiraf edim, çox qorxdum, xəstəxanaya yatırılmaqda israr etməyə başladım. Amma həkim izah etdi ki, birincisi, xəstəxanadakı çarpayıların sayı məhduddur, ikincisi, dostum və mən xroniki xəstəliklərin olmaması səbəbindən ağırlaşmaları olmayan xəstələr qrupundayıq.

Bizi evə buraxıb, tək qalmağımızı, təcrid olunmağımızı tapşırdılar.

Açığı, heç nə təyin etmədilər. Həkim dedi ki, əgər istiliyə dözə bilirəmsə, vücudun virusla mübarizəsinə imkan vermək üçün hətta temperaturu aşağı salan dərman da qəbul etməməlisən. Daha çox su içmək tövsiyə olunur. Dostumun həkimi isə, əksinə, istiliyin artmağa başlaması halında dərman qəbul etməyi məsləhət gördü. Dostum dərman içirdi.Teylenol - parasetamolun analoqu deyə bilərik.

- İlk simptom ağızda olan dəhşətli quruluqdur. Elə bilirsən səma çatlayır. Hər 10 dəqiqədən bir su içməli olursan. Temperatur əvvəlcə 37-37,2 dərəcə olur. Bir neçə gündən sonra başgicəllənmə, oynaqlarda dəhşətli ağrı başlayır, çoxlu tərləmə və yorğunluq müşahidə edilir. Təsəvvür edin ki, insanın sadəcə yataqdan çıxması belə çox çətindir. Bu, üç-dörd gün davam etdi, sonra temperatur yüksəldi, ağciyərdə ağrı və nəfəs darlığı başladı. Boğulma hiss etmədim, amma nəfəs darlığı səbəbindən evin ikinci mərtəbəsindən birinci mərtəbəyə enə bilmədim. Sanki uzun müddət qaçmışam. Nəhayət, dad və qoxunu da itirdim.

Acı sous yedim və heç bir şey hiss etmədim. Duz, istiot və limonun dadı arasındakı fərqi hiss etmirəm. Eyni şey qoxu hissinə də aiddir. Dostumda da oxşar simptomlar var. Xəstəliyin əlamətləri tədricən yox olur, amma dad və qoxu hissi hələ qayıtmayıb.

Təxminən üç həftədən sonra birinci dostum sağaldı. Onun daha tez yoluxduğunu təxmin edirik. Bundan əlavə, o, xəstəliyi daha yüngül keçirdi, nəfəs darlığı, ümumiyyətlə, müşahidə olunmadı. Deyə bilərəm ki, ən çətin dövr yeddinci ilə on dördüncü gün arasıdır. Onda bədəniniz ağrıdan süstləşir, ağciyərləriniz ağrıyır, nəfəs darlığı başlayır və özünüzü çox yorğun hiss edirsiniz. Praktiki olaraq yeyə bilmirsiniz, daim uzanıqlı vəziyyətdə olursunuz, sanki gücünüz sizi tərk edib"

