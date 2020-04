ABŞ-da koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayı rekord həddə çatıb.

Metbuat.az Worldometers-ə istinadən xəbər verir ki, ABŞ-da indiyədək 521 min 365 nəfər virusa yoluxub. 18 min 489 yoluxma faktı yeni qeydə alınıb.



Birləşmiş Ştatlarda bu gün daha 1307 nəfər ölüb. Nəticədə ölkə üzrə ölüm sayı 20 min 54 nəfərə çatıb. Hazırda bu göstərici ilə ABŞ İtaliyanı (19 min 468) qabaqlayaraq birinci yerə yüksəlib.

