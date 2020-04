Koronavirusun bu növü daha çox öldürür - Alimlərdən qorxunc açıqlama

Yeni növ koronavirusa (COVİD-19) yoluxan və ölənlərin sayının durmadan artdığı bir zamanda, alimlər daha bir bədbin açıqlama ilə çıxış ediblər.

Metbuat.az “Daily Mail”-ə istinadən xəbər verir ki, elm adamları dünyada üç növ koronavirusun yayıldığını bəyan ediblər.

Virusun genetik tarixinin təhlilindən sonra Kembricdən olan tədqiqatçılar onun bütün dünyada yayılması zamanı mutasiyaya uğradığı qənaətinə gəliblər.



İnsanlara ötürülən virusun mənbəyi olan “A tip”i Avstraliya və ABŞ-da daha çox yayılıb. Hansı ki, artıq ABŞ virusdan ölənlərin sayına görə dünyada birinci yerə çıxıb. Bu ölkədə 20 min 54 nəfər virusdan dünyasını dəyişib.

Daha sonra bu virus Çində epidemiyaya səbəb olan “B tip”inə mutasiya edib.

Avropa sakinlərində isə “B tipi”nin törəməsi olan “C tipi”nə daha çox rast gəlinir.

Ən qorxuncu isə alimlər koronavirusun mutasiyasının davam etdiyini vurğulayıblar.

