"Millət öz kefindədi" - Müğənni Aygün

Rejissor Kənan Mahmudovla evli olan müğənni Aygün Mahmudova ( Şükürova ) ailəsi ilə birgə karantini necə keçirməsindən danışıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı "Ən yaxşısı" verilişində bu sözləri deyib:

"Karantinin ilk günündən evdən çölə çıxmırıq. Evdə oturaq, bu bəladan tez qurtularaq. Mən üç uşağa baxıram. Yemək bişir, evi təmizlə... Günün hardan başladığını və bitdiyini heç bilmirəm. Uşaqlar evdə darıxanda eyvana çıxırlar. Heç kim evdən çıxmasın. O gün aptekə getdim, gördüm ki, çoxu çöldədir. Millət öz kefindədir. Belə olmaz. Qaydalara əməl etmək lazımdır".

