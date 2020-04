Çavuşoğlu: "Tək millət, tək ürək, Azərbaycan, Türkiyə!" - FOTO

Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlüd Çavuşoğlu "Twitter" hesabında Azərbaycanla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Çavuşoğlu bildirib ki, Bakının simvollarından olan Heydər Əliyev Mərkəzində COVID-19-la ortaq mübarizə çərçivəsində Türkiyə bayrağı Azərbaycan bayrağı ilə birlikdə dalğalanır: "Tək millət, tək ürək Azərbaycan Türkiyə! #BirliktəYeneceğiz".

Qeyd edək ki, koronavirus (COVID-19) pandemiyasına qarşı mübarizədə Azərbaycanın dəstəyini nümayiş etdirmək məqsədilə aprelin 11-də Heydər Əliyev Mərkəzinin binası üzərinə Türkiyə Respublikasının bayrağı bu ölkənin musiqisinin müşayiəti ilə videoproyeksiya olunub.











