Bütün ştatlarda fövqəladə rejim elan olundu - ABŞ tarixində ilk

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vayominq ştatında genişmiqyaslı fəlakət rejimi elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin nümayəndəsi Djadd Dir bildirib. Onun sözlərinə görə, bununla da ölkə tarixində ilk dəfə olaraq bütün ştatlarda fövqəladə tejim elan olunub.



"Tarixdə ilk dəfə Prezident eyni vaxtda 50 ştatda genişmiqyaslı fəlakət rejimi elan edir", - deyə o, " Twitter"də yazıb.



Qeyd edək ki, Tramp bu il fevralın 15-də və martın 13-də fövqəladə vəziyyət elan etsə də, bu, bütün ştatları əhatə etməyib.



Cons Hopkins Universitetinin son məlumatına görə, ABŞ-da koronavirusa 519 min 453-dən çox yoluxma, 20 071 ölüm faktı qeydə alınıb.



