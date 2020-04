Koronavirusun müalicəsi neçəyə başa gəlir?

Çində koronavirusa yoluxan bir xəstənin müalicəsi orta hesabla 21,5 min yuana (3 min dollardan çox), ağır vəziyyətdə olan xəstənin müalicəsi isə 150 min yuana (21,3 min dollardan çox) başa gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Çinin Tibbi Təminat İdarəsinin departament rəhbəri Cyun Syanszyun deyib.



Onun sözlərinə görə, aprelin 6-dək Çinin bütün regionlarında yoluxma şübhəsi və təsdiqlənmiş diaqnozlu pasientlərin müayinə və müalicələrinin ümumi xərcləri 1,48 milyard yuan (211 milyon dollar) təşkil edib.



Cyun Syanszyun, eyni zamanda, 990 milyon yuan həcmində xərcləri, yəni ümumi xərclərin 66,6 faizini tibbi sığortanın öz üzərinə götürəcəyini qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.