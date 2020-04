"Nəfəsim çatmır, kömək edin" - Koronavirus xəstələrinin olduğu xəstəxanadan REPORTAJ - VİDEO

Koronavirusla mübarizənin görünməyən qəhrəmanlarının, yəni həkimlərimizin hər gün eşitdiyi sözlər, "nəfəsim çatmır, kömək edin" sözləridir.

Rahat nəfəs aldığımız zaman, nəfəsi min bir çətinliklə alanları görmək, ən əsası isə "Xəstəlik var bəyəm? Əşi boş söhbətdi..." - deyənlər, Azərbaycan Televiziyasının (AzTV) Bakıdakı xəstəxanalardan birində hazırladığı və “Xəbərlər” proqramında efirə gedən xüsusi reportajında bir çox mətləblərdən xəbərdar ola bilərlər.

Tamaşaçılar həkimlərin hansı əziyyətlərə qatlaşdıqlarını, xəstələrin necə həyat mübarizəsi verdiklərini gözləri ilə görə, əyani şahidi ola bilərlər.

Reportajla mətnin içərisində yerləşdirdiyimiz videodan tanış ola bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.