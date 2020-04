Rusiyalı alim koronavirusun başa çatacağı TARİXİ AÇIQLADI

"Rusiyada koronavirus epidemiyası, ən optimist proqnoza əsasən, yalnız iyunun əvvəlində başa çatacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "Parlament qəzeti"nə verdiyi müsahibədə yoluxucu xəstəliklər mütəxəssisi, Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki Viktor Maleev deyib.

Onun sözlərinə, rusların taleyi onların öz əlindədir: "Xəstəliyin başa çatmasının həqiqi vaxtı həmvətənlərimin özlərini təcrid etməsi, hakimiyyətin digər göstərişlərinə necə əməl etməsi, həkimlərin isə öz vəzifələrini yerinə yetirməsindən asılıdır".

Rusiyalı akademik əlavə edib ki, koronavirus üzərində bütünlüklə qələbə yalnız peyvənd hazırlandıqdan və universal immunizasiya aparıldıqdan sonra müzakirə edilə bilər: "Ancaq peyvənd yalnız ilin sonuna qədər hazır olacaq. Əgər tez olsa, bu yaxşı olacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.