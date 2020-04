"Qarşımda diz çöksə də, bağışlamayacam" — Xalq artisti qalmaqallı müsahibəsindən DANIŞDI

Vaxtilə öz səhvimiz ucbatından rayonlarımızı - işğal olunan rayonları nəzərdə tutmuram - qoyub Bakıya gəlib, avtomobillərin təkərlərini qaraltmaqla, şüşələrini silərək hansısa "Novostroyka"nın zirzəmisində gizlənib uşaq əmələ gətirib, bulvarda konsert verən müğənnilərə baxıb həzz almaq istəyimizdən bugünə düşmüşük. İndi kimisə günahlandırmağa ixtiyarımız yoxdur.

Ötən gündən xalq artisti Afaq Bəşirqızının "Azadlıq radiosu"na müsahibə verərkən səsləndiriyi bu fikirlər sosial şəbəkələrdə geniş müzakirəyə səbəb olub. Xalq artistinin, həmçinin ""Novostroyka"nın zirzəmisində şikəst uşaq əkib-doğurlar, sonra da qucaqlarına alırlar, gəlirlər verilişlərdə həkim axtarmağa. Heç bir kəndli deyə bilməz ki, mənə düşən pay azdır... Kişi odur ki, özünə arxalansın, biz özümüz özümüzə arxalanmalıyıq" kimi fikirləri də tənqidlərə tuş gəlib.

Metbuat.az bildirir ki, məsələyə aydınlıq gətirmək üçün musavat.com-un əməkdaşı Xalq artisti Afaq Bəşirqızının mövqeyini öyrənməyə çalışıb. Afaq Bəşirqızı fikirlərinin kontekstdən çıxarıldığını deyib:

"Bu yazılar qərəzli verilib. Verdiyim müsahibəni diqqətlə izləsəniz, bunu siz də görə bilərsiniz. Beləliklə, verdiyim müsahibə kontektsdən çıxarılıb. Mənə verilən suallar tamamilə başqa mövzuda, yaradıcılığım, sənətimlə bağlı olub. Arada mənə digər suallar da verildi və mən bu suallardan yan qaça bilməzdim. Çünki düşünə bilərdilər ki, mən o suallardan çəkinirəm, ehtiyat edirəm.

Müsahibəmi qərəzli başlıqlarla veriblər. Mən onlara "vətən, xalq xaini" deyirəm. Ölkəmizin bugünkü çətin dövründə bu cür başlıqlarla açıqlamalarımı verən və onlara qahmar çıxanları ancaq bu cür adlandırmaq olar.

Ola bilsin ki, həmin tənqid yazanların ürəyindən vurmuşam. Bəlkə də adını çəkdiklərim elə onlardır, öz torpaqlarını rayonlarda qoyub, şəhərə qaçanlar, təkər qaraldanlar, sonra da müğənnilərin konsertində oturanlar. Mənə elə gəlir ki, fikirlərimlə məhz onların ürəyinə dəymişəm. Şikəst uşaq doğub gətirirlər verilişlərə, sonra da deyirlər ki, "vətən üçün əsgər doğuram". O şikəst əsgəri neynirəm? Heç yeri gələndə o cür şərhlər yazanlar uşaqlarını xəstə olmaya-olmaya evdə gizlədir.

Hər zaman öz sözümü üzə demişəm. Mənim kimi sözün düzünü deyən adamlar çox azdır. Mən öz millətimi çox sevirəm, çünki azərbaycanlıyam. Amma o cür şərhlər yazan adamların azərbaycanlı olmasını deyə bilmərəm".

Xalq artisti səsləndirdiyi fikirlərdən peşman olmadığını deyib.

"Dediyimdən peşman deyiləm, çünki qərəzli fikirlərim yox idi. Afaq Bəşiqızı özü özünü tanıyır, heç kimin qiyməti lazım deyil. Bu günə qədər çox haqsızlıq görmüşəm, amma heç vaxt dinməmişəm. İndi yenə də haqq gəlib öz yerini tapacaq. Sadəcə, millətin bu cür çətin, stressli vəziyyətində bu cür təqdimat lazım deyildi".

Afaq Bəşirqızı karantin günlərindən sonra müsahibəni qərəzli şəkildə təqdim edən jurnalistdən qanun çərçivəsində haqqını tələb edəcəyini bildirib: "Koronavirus bitəndən sonra həmin yazını təqdim edən şəxsi buna görə cavab verməyə vadar edəcəm. Sonra onun bütün havadarları qarşımda diz çöksə belə o jurnalisti bağışlamayacam".Vaxtilə öz səhvimiz ucbatından rayonlarımızı - işğal olunan rayonları nəzərdə tutmuram - qoyub Bakıya gəlib, avtomobillərin təkərlərini qaraltmaqla, şüşələrini silərək hansısa "Novostroyka"nın zirzəmisində gizlənib uşaq əmələ gətirib, bulvarda konsert verən müğənnilərə baxıb həzz almaq istəyimizdən bugünə düşmüşük. İndi kimisə günahlandırmağa ixtiyarımız yoxdur.

Ötən gündən xalq artisti Afaq Bəşirqızının "Azadlıq radiosu"na müsahibə verərkən səsləndiriyi bu fikirlər sosial şəbəkələrdə geniş müzakirəyə səbəb olub. Xalq artistinin, həmçinin ""Novostroyka"nın zirzəmisində şikəst uşaq əkib-doğurlar, sonra da qucaqlarına alırlar, gəlirlər verilişlərdə həkim axtarmağa. Heç bir kəndli deyə bilməz ki, mənə düşən pay azdır... Kişi odur ki, özünə arxalansın, biz özümüz özümüzə arxalanmalıyıq" kimi fikirləri də tənqidlərə tuş gəlib.

Metbuat.az bildirir ki, məsələyə aydınlıq gətirmək üçün musavat.com-un əməkdaşı Xalq artisti Afaq Bəşirqızının mövqeyini öyrənməyə çalışıb. Afaq Bəşirqızı fikirlərinin kontekstdən çıxarıldığını deyib:

"Bu yazılar qərəzli verilib. Verdiyim müsahibəni diqqətlə izləsəniz, bunu siz də görə bilərsiniz. Beləliklə, verdiyim müsahibə kontektsdən çıxarılıb. Mənə verilən suallar tamamilə başqa mövzuda, yaradıcılığım, sənətimlə bağlı olub. Arada mənə digər suallar da verildi və mən bu suallardan yan qaça bilməzdim. Çünki düşünə bilərdilər ki, mən o suallardan çəkinirəm, ehtiyat edirəm.

Müsahibəmi qərəzli başlıqlarla veriblər. Mən onlara "vətən, xalq xaini" deyirəm. Ölkəmizin bugünkü çətin dövründə bu cür başlıqlarla açıqlamalarımı verən və onlara qahmar çıxanları ancaq bu cür adlandırmaq olar.

Ola bilsin ki, həmin tənqid yazanların ürəyindən vurmuşam. Bəlkə də adını çəkdiklərim elə onlardır, öz torpaqlarını rayonlarda qoyub, şəhərə qaçanlar, təkər qaraldanlar, sonra da müğənnilərin konsertində oturanlar. Mənə elə gəlir ki, fikirlərimlə məhz onların ürəyinə dəymişəm. Şikəst uşaq doğub gətirirlər verilişlərə, sonra da deyirlər ki, "vətən üçün əsgər doğuram". O şikəst əsgəri neynirəm? Heç yeri gələndə o cür şərhlər yazanlar uşaqlarını xəstə olmaya-olmaya evdə gizlədir.

Hər zaman öz sözümü üzə demişəm. Mənim kimi sözün düzünü deyən adamlar çox azdır. Mən öz millətimi çox sevirəm, çünki azərbaycanlıyam. Amma o cür şərhlər yazan adamların azərbaycanlı olmasını deyə bilmərəm".

Xalq artisti səsləndirdiyi fikirlərdən peşman olmadığını deyib.

"Dediyimdən peşman deyiləm, çünki qərəzli fikirlərim yox idi. Afaq Bəşiqızı özü özünü tanıyır, heç kimin qiyməti lazım deyil. Bu günə qədər çox haqsızlıq görmüşəm, amma heç vaxt dinməmişəm. İndi yenə də haqq gəlib öz yerini tapacaq. Sadəcə, millətin bu cür çətin, stressli vəziyyətində bu cür təqdimat lazım deyildi".

Afaq Bəşirqızı karantin günlərindən sonra müsahibəni qərəzli şəkildə təqdim edən jurnalistdən qanun çərçivəsində haqqını tələb edəcəyini bildirib: "Koronavirus bitəndən sonra həmin yazını təqdim edən şəxsi buna görə cavab verməyə vadar edəcəm. Sonra onun bütün havadarları qarşımda diz çöksə belə o jurnalisti bağışlamayacam".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.