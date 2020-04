82 yaşında koronavirusa qalib gəldi, beyin qanaxmasından öldü - FOTO

Türkiyədə xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkməsinə baxmayaraq yeni növ koronavirusdan sağalan 86 yaşlı Rəsmiyə İşıq beyin qanaxmasından vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-ləri məlumat yayıb.



Belə ki, aprelin 1-də yeni növ koronavirusdan sağalan R.İşıq evə buraxılıb. Bir neçə gün sonra onun vəziyyəti pisləşib və yenidən xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq 82 yaşlı qadın ötən axşam dünyasını dəyişib.



Həkimlər onun yüksək təzyiqin səbəb olduğu beyin qanaxmasından öldüyünü açıqlayıblar.

