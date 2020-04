Honq Konqda turistlərə robotlar xidmət edir

Honq Konqda otellərdə turistlərə robotlar xidmət göstərməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar qonaqlarla ünsiyyəti minimuma endirməkdir.



Əgər COVID-19 pandemiyası şəraitində dünyanın hər yerində otel sahibləri işçi heyətini ixtisar edirsə, Honq Konqun otel operatoru "L'hotel Group" bunun əksinə olaraq, yeni işçi götürüb. Onun adı Geniedir. O, 432 nömrədən ibarət oteldə qonaqlara xidmət göstərəcək süni intellektə sahib üç robotdan birincisidir. Robot qonaqlara, eyni zamanda, karantində olanlara yemək çatdıra bilər.



Gün ərzində robotun 130-150 sifarişi var. Üstəlik, bəzi qonaqlar qeyri-adi "işçi" ilə foto çəkdirmək üçün ona "room service" üçün müraciət edirlər. O, hər xidmətdən sonra dezinfeksiya edilir.



Honq Konqda turizm sənayesinin bərpası tədbirləri çərçivəsində Genienin daha iki həmkarı olacaq. Onların hər birinin dəyəri 100 min dollardan çoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.