Fahişəliklə məşğul olan qadınlar siyahıya alınır - 16 min manat...

Almaniyada fahişəliklə məşğul olan 38 100 nəfərə koronavirusa görə maddi yardım edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Almaniya mediası məlumat yayıb.

Bəzi əyalətlərdə aclıqdan əziyyət çəkən “seks işçiləri” ilk olaraq siyahıya alınıb və müvafiq qaydada onlara yardım olunub.

Hamburq və Baden-Vürttemberq şəhərlərində indiyədək vergi verən seks işçiləri yardımdan yararlandıqlarını bildiriblər.

Yardımlar aşağıdakı qaydada edilir:

1. Seks işçilərini işə götürənlərə, bu sahəyə sərmayə qoyanlara 9000 (16 735 AZN) avro birdəfəlik ödəmə edilir

3. Yığılmış pulların tükənməsi və davamlı gəlir itkisi səbəbiylə vergi ödənişləri təxirə salınır.

4. Mart, aprel, may və iyun ayları ərzində seks işçilərinin yaşamasını təmin edəcək bütün xərclər müvafiq İş Təşkilatları tərəfindən ödəniləcək.

5. Otel haqqını ödəyə bilməyən və ya qalacaq yerləri olmayanlara işlədikləri yerlərdə pulsuz qalmaq hüququ verilib.

6. Seks işçiləri kirayələrini ödəyə bilmədikləri təqdirdə evdən qovulmayacaqlar. Biznes agentlikləri yığılmış ev kirayələrini öz üzərinə götürəcək. (redaktor.az)

