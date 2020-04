Türkiyə Qaçaqmalçılıqla Mübarizə İdarəsi İstanbulda əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iranlı modelin lüks evinə basqın zamanı nəsli kəsilmək üzrə olan endemik heyvan növlərinə rast gəlinib.

Əməliyyat zamanı alqı-satqısı və nəsli tükənmək üzrə olan aslan balası və piton ilanı aşkarlanıb. Şübhəli şəxs qismində isə iranlı model Qazal Y (22 yaş), Məhəmməd Əli R (37 yaş) və Kian M (36 yaş) saxlanılıb. Məhkəməyə çıxarılaan şəxslər sərbəst buraxılıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.