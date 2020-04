Yeni növ koronavirusla (COVİD-19) mübarizə çərçivəsində karantin rejiminin elan olunduğu Böyük Britaniyada 1.5 milyon insan qida çatışmaşlığından əziyyət çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bazar araşdırması və sosial sorğu şirkəti olan "YouGov"un araşdırmasında bildirilib.



Qeyd edək ki, yerli KİV ölkədə karantin rejimin mayın 25-ə qədər davam edəcəyini bildirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.