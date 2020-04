Türkiyəli siyasətçi Süleyman Tefek koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İYİ partiyasının Bakırköy təşkilatının qurucusu olan S.Tefekin ölüm xəbərini partiyanın sədri Maral Akşener açıqlayıb.

Akşener Tefekin ölümü ilə bağlı başsağlığı verərək, yaxınlarına səbr diləyib.

Qeyd edək ki, partiyanın Bayrampaşa əyalət rəhbəri Raif Güler də koronavirusdan müalicə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.