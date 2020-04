Xalq Artisti Afaq Bəşirqızının oğlu Samral Təhməzov son günlərdə nümunəvi addımları ilə diqqət mərkəzindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, koronavirus səbəbindən elan edilən karantinə görə maddi sıxıntılar çəkən ailələrə baş çəkərək onlara ərzaq paylayır.

S.Təhməzov bu gün analoji addım ataraq bir neçə ailəni ziyarət edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.