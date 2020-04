Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Samid Abıyev vəfat edib.

Metbuat.az qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Samid Abıyev uzun sürən xəstəlikdən sonra həyata gözlərini yumub.

