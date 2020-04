Yaponiyada koronavirusun qarşısını alan dərman TAPILDI - FOTO

Yaponiyanın tibb mütəxəssisləri müəyyənləşdiriblər ki, “Nelfinavir” preparatı koronavirusun artımının qarşısını alır.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Nelfinavir” insanın immun çatışmazlığı virusuna qarşı istifadə olunur. Alimlər “Nelfinavir”in tətbiqi zamanı COVID-19-un fəallığının azalmasını aşkarlayıblar.

Həkimlər vurğulayıblar ki, hələ koronavirus infeksiyasına qarşı yoxlanmış vasitə ixtira etməyiblər. Buna görə effektiv antivirus preparatlarını yoxlamaq lazımdır.

Koronavirus ilk dəfə ötən ilin sonlarında Çinin Uhan şəhərində qeydə alınıb.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) martın 11-də COVID-19 infeksiyasını pandemiya elan edib. ÜST-ün son məlumatlarına görə, dünyada artıq demək olar ki, virusa 1,7 milyon yoluxma qeydə alınıb, 105 mindən çox insan pandemiyanın qurbanı olub.

