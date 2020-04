"Peyvəndin sentyabrda hazır olacağından əminəm" - İngilis professor

Oksford Universitetinin professoru Sarah Cilbert koronavirus peyvəndinin sentyabrda hazır ola biləcəyini deyib.

Metbuat.az xəbbər verir ki, professor bunu İngiltərənin "Times" qəzetinə danışarkən bildirib. O qeyd edib ki, peyvəndin sentyabrda hazır olacağından 80% əmindir. Peyvənd hazırlandıqdan 2 həftə sonra insanlar üzərində təcrübədən keçirilə bilər.

İngilis höküməti daha əvvəl peyvənd sınaqlarının müsbət nəticələnməsi halında milyonlarla peyvəndin hazırlanması üçün maliyyə ayıra biləcəyini açıqlamışdı.

