Gəncədə qəribə hadisə: oğru polisə şikayət etdi

Gəncə şəhərində maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, oğurluq edən şəxs polisə müraciət edərək, başqa bir cinayət barədə şikayət verib.

Göygöl rayon sakini, 1995-ci il təvəllüdlü Elnur Zeynalov müraciəti zamanı bildirib ki, şəhərdə yerləşən marketlərdən birindən viski oğurlamağa cəhd edib. Bu zaman marketin əməkdaşları onu tutublar.

O iddia edib ki, tanımadığı şəxs (və ya şəxslər) tərəfindən ayaq nahiyəsindən bıçaqlayıb.

Onun kim tərəfindən bıçaqlandığı hələlik müəyyən edilməyib.

Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.

