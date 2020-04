Çində koronavirus yenidən fəallaşıb. Belə ki, son sutkada ölkədə yeni 108 yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az bildirir ki, 6 həftə sonra ilk dəfə Çində yoluxma sayında artım müşahidə edilib. Sonuncu dəfə martın 5-də 143 yoluxma halı aşkarlanmışdı. Çin Beynəlxalq Səhiyyə Komissiyası qeydə alınan yoluxmaların 98-nin başqa ölkədən gələnlərdə aşkarlandığını açıqlayıb.

Qeyd edək ki, Çində koronavirusa yoluxanların sayı 82 min, ölənlər isə 3 min 341-dir.

Mənbə: Haberler.com

