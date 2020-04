Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 1 039-a çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sutka ərzində 26 nəfərdə infeksiyaya yoluxma aşkarlanıb.

Bildirilib ki, son sutkada COVID-19-a daha 26 nəfər yoluxub, 1 nəfər ölüb.

Bununla da virusdan ölənlərin say isə 14-ə çatıb. Hazırda 814 nəfərin müalicə olunduğu bildirilib.

