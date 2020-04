Ukraynada koronavirusun müalicəsini tapan alimə 1 milyon dollar mükafat veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Səhiyyə Naziri köməkçisi və Ukraynanın Baş həkimi olan Viktor Lyaşko deyib:

"Prezident Zelenski mənə zəng etdi və məndən alimlərimizə bir məktub yazmağımı, peyvənd tapılacağı halında ən azı 1 milyon mükafat alacaqlarını bildirməyimi istədi".

Qeyd edək ki, Ukraynada koronavirua yoluxanların sayı 2 min 777, ölü sayı isə 83-dür.

Mənbə HaberGlobal

