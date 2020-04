Türkiyənin tanınmış aktrisası Pınar Altuğ evliliklərinin 12-ci ildönümü münasibəti ilə "İnstaqram" hesabından fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın "12 il keçdi sevgilim. Yaxşı ki, sənə "hə" demişəm, sonsuza qədər hə" şərhi yazdığı paylaşıma istifadəçilər təbriklər yazıblar. İstifadəçilərdən biri isə "Ölkənin bu vəziyyətində bu foto heç yaxşı olmadı, bir az ədəbli ol" deyə şərh yazıb.

Aktrisa şərhə cavab olaraq burada heç bir ədəbsizlik olmadığını qeyd edib.

