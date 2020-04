DİQQƏT! Onlayn dərsləri ödənişli edən müəllimlərə RƏSMİ CAVAB

Oxucuların bəzilərinin verdiyi məlumata görə, ibtidai sinif müəllimləri arasında şagirdlərə online dərsləri ödəniş qarşılığında keçən müəllimlər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı açıqlama verən təhsil nazirinin müşaviri Elnur Məmmədov bu barədə nazirlikdə məlumat olmadığını deyib: "Məktəb proqramı əsasında onlayn dərslərin keçirilməsi üçün şagirddən hansısa vəsaitin ödənilməsini tələb etmək müzakirə oluna bilməz. Məsələnin mənəvi tərəfini qoyaq bir tərəfə, bu gün evdə oturan müəllimlərə dövlətimiz əmək haqqı ödəyir".

Qeyd edək ki, hazırda Təhsil Nazirliyinin teledərslər layihəsi çərçivəsində efirdən dərslər yayımlanır.

Eyni zamanda, artıq 230-mindən çox şagirdin qeydiyyatdan keçdiyi "Virtual məktəb" layihəsi var ki, şagirdlər bu yolla da dərslərlə tanış ola bilərlər. Növbəti mərhələdə layihəyə müəllimlər də cəlb olunacaq.(Lent.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.