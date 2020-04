Rövnəq Abdullayev Mübariz Mənsimovun həbsindən danışdı

“Palmali” şirkətlər qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsimovun Türkiyədə həbs edilməsinin SOCAR-la əlaqələndirilməsi, daha əvvəl bildirdiyimiz kimi, tam əsassız bir yalandır”.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bunu “MQTV” kanalına yazılı açıqlamasında SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayev deyib

O, Türkiyə Cümhuriyyətinin məhkəmə sisteminə heç bir zaman müdaxilə etmək cəhdində olmadıqlarını bildirib:

“Biz məhkəmələrə müdaxilənin mümkün olmasına inanmırıq. SOCAR Mübariz Mənsimovun həbs edilməsinə səbəb olmayıb. Ümumiyyətlə, bu bizim maraq dairəmizdə deyil. Məhkəmənin ədalətli hökm verəcəyinə inanırıq”.

Abdullayev həmçinin “Palmali”yə qarşı 2018-ci ildə Londonda və Dubayda arbitraj məhkəməsinin qərarı ilə araşdırmalar başladıldığını deyib: “Məqsədimiz odur ki, “Palmali” Azərbaycan dövlətinə olan yüz milyonlarla borcu qaytarsın. Ümid edirik ki, Türkiyədə də onun haqqında ədalətli qərarlar veriləcək”.

